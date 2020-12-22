В Петербурге многодетным выплатят по 3 тыс. рублей на ребенка к Новому году

Власти Санкт-Петербурга до 1 января 2021 года планируют выплатить многодетным семьям города по 3 тыс. рублей на каждого ребенка для приобретения подарков к Новому году, сообщил председатель комитета по социальной политике Александр Ржаненков.

«Мы подготовили, согласовали со всеми комитетами предложения, сформулировали постановление правительства. С этой целью предусмотрены возможности финансовые для того, чтобы мы в течение оставшегося периода времени до 1 января выплатили всем детям многодетных семей по 3 тыс. рублей. На сегодняшний день это 152 тыс. детей, у нас в городе 47 тыc. с лишним многодетных семей. И мы в течение одного-двух дней готовы профинансировать на имеющиеся счета наших горожан соответствующие финансовые источники», – сказал Ржаненков, отвечая на вопрос губернатора Александра Беглова о ходе выполнения данного им ранее поручения о проработке соответствующей меры поддержки для многодетных семей на заседании городского правительства, передает ТАСС.

Глава комитета отметил, что для получения этих выплат «никуда ходить не надо, в базе все эти сведения есть».

Также, по словам Ржаненкова, поддержка будет оказана детям-инвалидам – в городе проживают около 17 тыс. детей с ограничениями по здоровью. Глава комитета пояснил, что речь идет о детях-инвалидах, которые находятся как в учреждениях, так и в семьях. «Они получат возможность за счет благотворительных источников, у нас есть договоренность соответствующая, [приобрести] новогодние подарки. С 26 числа у нас будут эти акции организованно проводиться в детских медицинских учреждениях», – сказал он.

Ранее президент Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции объявил о новой выплате по 5 тыс. рублей российским семьям на каждого ребенка до семи лет. Кроме того, глава государства в ходе конференции затронул вопрос программ поддержки семей с детьми.