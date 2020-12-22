Попова оценила риски в России в связи с мутацией COVID в Британии

В России нет рисков, связанных с мутацией коронавируса в Великобритании, поскольку в стране не обнаружено таких изменений COVID-19, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Пока рисков очевидных нет», – сказала Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве России по борьбе с коронавирусом, рассказывая о ситуации с новой мутацией коронавируса, выявленной в Великобритании, передает РИА «Новости».

Она также сообщила, что в России не обнаружено тех мутаций коронавируса, о которых говорится в Великобритании. По ее словам, мутация коронавируса в этой стране связана со спайковым белком – белком шипов вируса, который отвечает за его присоединение к клеткам восприимчивого организма.

По ее словам, центр «Вектор» был включен как референс-центр в базу ВОЗ по диагностике новой коронавирусной инфекции. Более 5 тыс. биологических образцов из всех регионов России уже поступили в центр, проведены полные исследования.

«И на сегодняшний день уже обнаружено в Российской Федерации 1 тыс. 424 мутации. Это обычная рутинная работа, но ни одна из этих мутаций не связана с изменением свойств вируса, в том числе трансмиссивности (возможность передачи от человека к человеку – прим ВЗГЛЯД.) и патогенности», – сказала она.

Также глава Роспотребнадзора подчеркнула, что ведомство «внимательнейшим образом отслеживает ситуацию по новой коронавирусной инфекции, изучает генетические особенности изменения нового коронавируса, которые способны потенциально влиять и на его идентификацию, и на лечение и профилактику».

По ее словам, Роспотребнадзор запросил новый вариант вируса по линии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) также напрямую из Великобритании. «И мы посмотрели, как это может сказаться на эффективности вакцин. Вчерашнее заявление института Гамалеи и вчерашнее подтверждение института «Вектор» свидетельствуют о том, что на эффективность вакцины против мутировавших штаммов ситуация не окажет влияние никоим образом. Вакцины остаются эффективными», – сказала она.

Кроме того, Попова сообщила, что институт эпидемиологии готовит специальную тест-систему для выявления новой мутации COVID-19.

«Мы за двое суток провели оценку ПЦР тест-систем, которые производятся тремя научно-исследовательскими организациями Роспотребнадзора: это «Вектором», институтом Пастера и Центральным научно-исследовательским институтом эпидемиологии. Ученые представили нам достоверные материалы о том, что включенные в ПЦР тест-системы праймеры и зонды никак не связаны с теми локусами, которые подверглись мутациям по данным наших коллег из Великобритании», – подчеркнула глава Роспотребнадзора. Она добавила, что «эти тест-системы абсолютно четко могут выявлять любые вирусы, как с мутациями, так и нет», на территории России.

«Вместе с тем, поручение дано институту эпидемиологии центральному научно-исследовательскому, и они уже начали это делать, – готовить специальную тест-систему, которая выявляла бы именно этот мутирующий вариант вируса», – заключила Попова.

Ранее консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. При этом министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок признал, что ситуация с новым вариантом коронавируса вышла из-под контроля властей. В связи с этим правительство Великобритании ввело еще более жесткие ограничения. Самый высокий – четвертый – уровень ограничений распространяется в Лондоне и нескольких регионах юго-востока Англии.

Между тем в Роспотребнадзоре назвали новый вариант коронавируса в Британии нейтральной мутацией. Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов подчеркнул, что данные о большей заразности британского штамма официально не подтверждены.

О приостановке авиарейсов из Великобритании в связи с распространением в стране нового варианта коронавируса объявили более 20 государств, в том числе Россия.

В свою очередь академик РАН, вирусолог Виталий Зверев заявил газете ВЗГЛЯД, что «ни о каком новом вирусе или кардинальной модификации прежнего штамма речи пока не идет, лечение и вакцинация остаются в силе».