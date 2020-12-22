Центр политического анализа представил доклад о поправках в Конституцию

Центр политического анализа представил доклад «Россия 2020: Год обновленной конституции», в котором говорится о принятии поправок в сложный для страны и мира момент.

В докладе отмечается, что поправки принимались в период последствий первой волны пандемии коронавируса, однако граждане охотно откликнулись на то, чтобы проголосовать за внесение изменений в Основной закон страны, пишут «Известия».

«Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию еще раз подтвердило безоговорочное политическое лидерство [президента России] Владимира Путина, а конституционные поправки 2020 года определили политическую динамику ближайших десятилетий развития России. Без сомнения, Конституция РФ 2020 – стратегический документ, обеспечивающий стране внутриполитическую стабильность, здоровье обществу, внешнеполитическую уверенность и устойчивость экономического развития», – отмечается в документе.

Поправки коснулись разнообразных сфер жизни общества, начиная от защиты семейных ценностей и права на труд и медицинскую помощь, заканчивая модернизацией власти.

«Поправки обеспечивают реальный баланс власти – Государственная дума и Совет Федерации могут влиять на формирование правительства и назначение силовых министров. Новые полномочия появились у глав регионов, благодаря в том числе фиксации в Конституции Государственного совета, и муниципалитетов. Госсовет – это дополнительный модуль управления страной. Он уже на деле доказал свою эффективность. Он по своей функциональной нагрузке близок к совету директоров крупной корпорации. В него входят министры и главы регионов, обсуждая напрямую, что нужно какому региону для развития. То есть своего рода центральный штаб развития страны под управлением единой и эффективной команды», – говорится в докладе.

Эксперты подчеркнули, что в настоящий момент наблюдается трудный этап внедрения поправок в законодательство России. Государственная дума уже приняла в приоритетном порядке необходимые законы и активно над ними работает.

По мнению авторов доклада, правовая и политическая интерпретация воли народа России, выраженная в конституционных поправках, очевидным образом станет одной из главных политических ставок на выборах в Государственную думу в 2021 году.

Директор Центра политического анализа Павел Данилин подчеркнул, что общероссийское голосование по поправкам к Конституции подтвердило безоговорочное политическое лидерство президента страны.

«Произошло юридическое закрепление достижений последних лет. На самом деле мы можем говорить о новом путинском консенсусе. Пускай на чуть более узкой, чем крымский консенсус, базе, но сформировавшейся, более сознательной и более серьезной. Отдающей себе отчет в том, что даже есть некоторые не самые позитивные обстоятельства, в которых действует Россия, и в этом контексте именно Путин является человеком, который ведет страну сквозь эти бури. Именно с его подачи [началась] работа над поправками в Конституцию», – заключил политолог.

Внести изменения в Конституцию, которые касаются политических перемен в государственном устройстве и дополнительных введений социальных гарантий, Путин предложил 15 января в ходе послания Федеральному собранию.