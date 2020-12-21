ФАС признала Booking нарушителем антимонопольного законодательства

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала компанию Booking.com B.V. нарушившей антимонопольное законодательство. В ведомстве считают, что агрегатор воспользовался своим доминирующим положением на рынке, вынуждая гостиницы заключать договоры на заведомо невыгодных условиях.

«Booking.com навязывал российским гостиницам и отелям невыгодные условия договоров, в соответствии с которыми они были обязаны предоставлять компании и соблюдать со своей стороны паритет цен, наличия номеров и условий во всех каналах продаж и распространения своих услуг. Таким образом, условия о паритете могут приводить к тому, что отели, гостиницы и другие средства размещения не могут установить цену на свои гостиничные услуги в других каналах продаж ниже, чем на Booking.com», – уточняется на сайте ФАС.

Как пояснили в ведомстве, действия Booking.com привели к ограничению конкуренции на рынке агрегаторов информации. Кроме того, компания ущемила интересы отелей, гостиниц и других средств размещения в сфере предпринимательской деятельности, отмечается в сообщении. Также в ФАС подчеркнули, что российские гостиницы зависят от Booking.com, а любое действие компании может «оказывать прямое влияние как на коммерческую деятельность гостиниц, так и на потребителей гостиничных услуг». В ФАС заявили, что Booking.com B.V. будет выдано предписание о прекращении действий, нарушающих антимонопольное законодательство. «В нем антимонопольный орган потребует от компании исключить из договоров с гостиницами условия о широком и узком паритете, как в отношении цен на гостиничные услуги, так и в отношении условий, на которых эти услуги предоставляются», – сказала начальник Управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елена Заева.

Ранее ФАС вынесла Booking.com B.V. предупреждение из-за требований к цене номеров.

В феврале 2019 года на компанию жаловалась «Опора России».