ФАС выдала Booking.com предупреждение из-за требований к цене номеров

Федеральная антимонопольная служба России выдала в адрес компании Booking.com B.V. предупреждение. Антимонопольщики считают, что требования о не снижении цен на номера на других сервисах нарушают российское законодательство.

На действия Booking.com пожаловалась общественная организация «Опора России», которая заявила, что сайт навязывает гостиницам, отелям и хостелам невыгодные условия договора о необходимости обязательного предоставления и соблюдения паритета цен и номеров, сообщается на сайте ФАС.

«ФАС России считает, что применение условий о паритете, в соответствии с которыми цена на размещение на любом ресурсе – онлайн и оффлайн, включая ресурсы других агрегаторов, туроператоров и турагентств, не может быть ниже, чем на Booking, приводит к ограничению, устранению конкуренции на рынке», – считают в Федеральной антимонопольной службе.

Указывается, что компания должна в течение месяца исключить из соглашений с российскими пользователями сайта требования о паритете цен и номеров в отношении третьих лиц.

«Опора России» пожаловалась ФАС на сервис онлайн-бронирования гостиниц Booking.com в феврале.