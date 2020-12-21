Интерпол предсказал рост преступности на фоне поставок вакцин от COVID

Вакцины от коронавируса станут самым ценным продуктом в мире в следующем году, что спровоцирует взрывной рост преступности, считает генеральный секретарь Международной организации уголовной полиции Юрген Шток.

«Вакцина станет жидким золотом 2021 года. Это самое ценное, что будет распространяться в наступающем году. К этому уже подготовились мафия и другие преступные организации. По мере распространения вакцин преступность резко возрастет. Мы увидим грабежи, взломы и нападения на склады. Во многих местах будет свирепствовать коррупция, чтобы можно было быстрее добраться до ценного продукта», – заявил Шток журналу WirtschaftsWoche.

По словам главы Интерпола, еще до того, как некоторые вакцины были одобрены, преступники распространяли поддельные препараты. Кроме того он сообщил, что злоумышленники промышляли фальсифицированными антисептиками, антивирусными лекарствами и низкокачественными защитными масками. Шток заявил, что в марте этого года полицией было изъято только одних защитных средства на 15 млн долларов. Также он предупредил о телефонных мошенниках, которые звонят пожилым людям и просят деньги на якобы лечение их родственника от тяжелой формы коронавируса. Кроме того, по его словам, пандемией пользуются киберпреступники, похищающие информацию как частных компаний, так и государственных учреждений.

В сентябре Интерпол провел спецоперацию «Пангея», в результате которой по всему миру изъяли контрафактные медицинские изделия на 14 млн долларов.

На прошлой неделе российская биотехнологическая компания Biocad начала поставки отечественной вакцины «Спутник V» от COVID-19 для проведения масштабной вакцинации в России.

В пятницу действующий президент США Дональд Трамп заявил о «немедленном» начале поставок американской вакцины от коронавируса Moderna.