Спецоперацию против торговцев контрафактными масками провели по всему миру

Состоялась спецоперация «Пангея», по всему миру изъяты контрафактные медицинские изделия на 14 млн долларов, сообщил глава Национального центрального бюро Интерпола МВД России генерал-майор полиции Александр Прокопчук.

Операция была «направлена на борьбу с незаконным оборотом в интернете лекарственных средств и медицинских изделий». Задержано более 120 преступников, изъята контрафактная продукция, в том числе противовирусные препараты и защитные маски, передает ТАСС.

«Пангею» провели в марте одновременно на территории 90 стран. Ее начало почти «совпало с решением ВОЗ об объявлении пандемии в связи с распространением коронавируса», так что спецоперации «придавалось особое значение».

В России проверили свыше 4 тыс. подозрительных сайтов и страниц в соцсетях, выявили более 2 тыс. сайтов, занимающихся незаконной реализацией лекарств и медицинских изделий, открыто 87 уголовных дел, инициировано свыше 1,1 тыс. административных проверок, задержаны 34 человека.

Прокопчук также рассказал, что база данных Интерпола содержит порядка 50 тыс. записей с данными террористов со всего мира, хотя «база данных постоянно актуализируется, поэтому точную цифру назвать сложно».

По словам Прокопчука, Интерпол реализует несколько антитеррористических проектов, участие в которых позволило России «получить информацию о тысячах иностранных террористов-боевиков, примкнувших к международным террористическим организациям по всему миру». При этом «основная работа ведется в двустороннем формате в отношении конкретных террористов».

Кроме того, Россия «активно работает с правоохранительными органами Сирии, Турции, Ирака, Ирана, стран Евросоюза» и получает высокую отдачу со стороны партнеров по СНГ. Так, «в минувшем году в результате этой работы в Россию выданы пять членов террористических организаций», объявленных Москвой «в международный розыск».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что в России на фоне распространения COVID-19 возник бум интернет-мошенничества. Выяснилось, что 70% всех сайтов российского сегмента интернета, посвященных коронавирусу, созданы преступниками.

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