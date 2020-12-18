Трамп заявил о «немедленном» начале поставок американской вакцины от коронавируса Moderna

Действующий президент США Дональд Трамп сообщил, что вакцина против коронавируса от американского производителя Moderna одобрена, поставки «начинаются немедленно».

Трамп написал в Twitter, что «Европа и другие части мира сильно пострадали от китайского вируса – Германия, Франция, Испания и Италия», добавив, что «вакцина в пути».

«Вакцина Moderna одобрена. Поставки начинаются немедленно», – подчеркнул он.

При этом 18 декабря стало известно, что Moderna была вынуждена уничтожить 400 тыс. доз вакцины от коронавируса из-за проблемы, возникшей при производстве.

Напомним, американская биотехнологическая компания Moderna подала в США заявку на использование вакцины от COVID-19. В стране уже началась вакцинация с использованием вакцины Pfizer и BioNTech.

Прививка вызвала тяжелые последствия у медработника. Власти США предоставили Pfizer и Moderna иммунитет от ответственности на случай серьезных побочных эффектов у добровольных участников испытаний вакцины.