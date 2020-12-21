Шойгу оценил роль российских миротворцев в Карабахе

Российские миротворцы не допустили в Нагорном Карабахе ни одного серьезного инцидента, они обеспечили возвращение более 42 тыс. беженцев, заявил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

«С 10 ноября в соответствии с трехсторонними договоренностями российским воинским контингентом успешно проводятся (…) операции на территории Нагорного Карабаха. В кратчайшие сроки группировка российских войск развернута в назначенных районах и приступила к выполнению задач на 23 наблюдательных постах. На сегодняшний день не допущено ни одного серьезного инцидента», – цитирует РИА «Новости» Шойгу.

По его словам, открыто и поддерживается безопасное движение гражданского транспорта по Лачинскому коридору. Кроме того, под руководством российских миротворцев произведен обмен военнопленными между Арменией и Азербайджаном по принципу «всех на всех». Организован обмен телами погибших.

Шойгу отметил, что мирные граждане в условиях полной безопасности возвращаются в районы проживания и восстанавливают свои дома. «Им помогают военнослужащие Центра по управлению миротворческой деятельностью. С 14 ноября российские миротворцы обеспечили возвращение более 42 тыс. беженцев. Осуществляется разминирование территории Нагорного Карабаха. Всего обезврежено более 6 тыс. взрывоопасных предметов», – добавил министр обороны.

Он также рассказал, что для размещения российских миротворцев в Степанакерте возведены два современных блочно-модульных городка на 330 человек. «До 1 апреля следующего года развернем 32 городка. В результате для миротворческого контингента будут созданы комфортные условия службы и быта», – заключил Шойгу.

Ранее в министерстве обороны Армении сообщали, что Азербайджан возобновил наступательные действия на юге Карабаха в направлении сел Хин Таглар и Хцаберд. Позже командующий российским воинским контингентом миротворческих сил в зоне нагорнокарабахского конфликта генерал-лейтенант Рустам Мурадов заявил, что российские миротворцы пресекли нарушение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе.

Напомним, 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Евросоюз поприветствовал прекращение боев в Карабахе. 11 ноября главы военных ведомств России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Карабахе.