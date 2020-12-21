Путин заявил о выходе ядерной триады на новый уровень

Российская ядерная триада на сегодня вышла на уровень, позволяющий обеспечивать безопасность страны, заявил президент Владимир Путин на итоговой коллегии Минобороны.

«Наша армия и, что особенно важно, ядерная триада вышли на уровень, позволяющий гарантированно обеспечить безопасность России», – передает его слова РИА «Новости». При этом Путин отметил, что сегодня «стоять на месте абсолютно недопустимо».

«Скорость изменений во всех критически важных для вооруженных сил сферах необычайно высока, это даже не «Формула-1» – скорости изменений космические. (…) Остановимся хотя бы на одну секунду и сразу начнем отставать», – пояснил президент.



«Поручаю сосредоточиться на решении следующих ключевых задач. Первое – это поддержание высокой боеготовности ядерных сил, развитие всех составляющих ядерной триады. Это принципиально важно, чтобы гарантированно обеспечить безопасность нашей страны, сохранить стратегический паритет в мире», – приводит слова главы государства ТАСС.

По словам Путина, к середине декабря 2020 года доля современных вооружений и техники в Вооруженных силах России составляет более 70%, в ядерных силах – 86%. В 2021 году по силам ядерного сдерживания должны достигнуть уровня современности в 88,3%, подчеркнул глава государства.



«Не прекращается военная активность блока НАТО, продолжается деградация, к сожалению, системы контроля над вооружениями. Под надуманными предлогами США, как известно, уже вышли из Договора о противоракетной обороне, (…) по Открытому небу», – добавил Путин.

Ранее президент России Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и предприятий ОПК заявил, что система контроля над вооружениями в мире «расшатывается» и «деградирует». Президент отметил, что, несмотря на меняющийся характер военных угроз, именно ядерная триада – стратегическая авиация, межконтинентальные баллистические ракеты и атомные подводные ракетоносцы – остается ключевой гарантией безопасности России.