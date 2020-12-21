Путин оценил эффективность Минобороны в 2020 году

Министерство обороны в 2020 году профессионально и эффективно выполнило поставленные задачи, несмотря на сложную мировую обстановку, заявил президент Владимир Путин на заседании коллегии Минобороны.

«Уходящий год для всех выдался тяжелым, сложным, мир столкнулся с эпидемией коронавирусной инфекции, казалось бы, само время требует от лидеров государств, от всего мирового сообщества предельной ответственности, объединения усилий, но, к сожалению, далеко не всегда это было именно так», – передает слова главы государства ТАСС.

«Мы видели, как вспыхивали новые и обострялись застарелые региональные конфликты, предпринимались действия, направленные на подрыв глобальной стабильности», – отметил Путин. Он добавил, что высоки риски обострения ситуации в Закавказье, на Ближнем Востоке, в Африке, других регионах.

Президент отметил, что «в этой сложной, во многом беспрецедентной обстановке все поставленные задачи выполнялись Министерством обороны, частями и подразделениями армии и флота профессионально и эффективно».



«В течение года высокая боеготовность войск, умение эффективно отрабатывать сложные, нестандартные задачи были продемонстрированы в ходе более чем 5,7 тыс. учений и тренировок различного уровня, в том числе по масштабному учению «Кавказ-2020» с участием воинских контингентов пяти зарубежных стран», – подчеркнул Путин.

На расширенном заседании коллегии предстоит проанализировать итоги работы Министерства обороны в 2020 году, а также определить приоритеты по дальнейшему развитию вооруженных сил, передает РИА «Новости».