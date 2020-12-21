Гинцбург объяснил Путину, почему в одной семье один заболевает коронавирусом, а второй нет

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург объяснил президенту Владимиру Путину, почему в одной семье один заболевает коронавирусом, второй – нет: по словам эпидемиолога, это следствие большого количества интерферона у людей, которые ведут здоровый образ жизни.

В ходе видеоконференции, приуроченной к подписанию документов о сотрудничестве между центром Гамалеи и AstraZeneca в сфере борьбы с COVID, Путин сказал, что «человеку неподготовленному трудно разобраться» в «птичьем языке» специалистов-эпидемиологов, и попросил объяснить, почему «члены одной семьи сталкиваются, оба провакцинированные, с вирусом, один заболевает в легкой форме, а второй – вообще нет». «Как это объяснить?», – задал вопрос глава государства.

«Это очень просто объясняется. У того человека, который вообще не заболевает, очень высокий уровень интерферона. Это тот белок, который является характеристикой врожденного иммунитета», – передает РИА «Новости» слова Гинцбурга.

По его словам, в данном случае весь инфекционный процесс того человека, который не заболевает, «заканчивается на первой фазе иммунного ответа, на фазе фагоцитоза».

«Здесь не требуется включение специфического иммунитета, более глубокого иммунитета, обусловленного введением вакцины. То есть, этот человек защищен на первой стадии иммунного ответа. Это совершенно точно и однозначно. Высокий интерфероновый статус, как правило, бывает у людей, которые ведут нормальный, правильный образ жизни, хорошо питаются, хорошо спят и не попадают в стрессовые ситуации. Такое нечасто встречается, но встречается», – добавил Гинцбург.

«Ну вот у меня, повторяю, несколько случаев – несколько уже случаев – когда люди в равных условиях сталкиваются с вирусом, уже провакцинированные, один заболевает – действительно, в легкой форме, правда, это точно, в очень легкой, день-два и все проходит, а второй – не заболевает вообще. Во всяком случае, это говорит о том, что вакцина работает, защищает человека. Это совершенно очевидно. Я вас с этим поздравляю еще раз», – ответил на это Путин.

Ранее в понедельник Центр имени Гамалеи, AstraZeneca, Российский фонд прямых инвестиций и компания «Р-Фарм» приняли меморандум о сотрудничестве в сфере борьбы с коронавирусом. Российский лидер Владимир Путин в режиме видеоконференции поздравил стороны с подписанием документов