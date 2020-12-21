В Кремле ответили на вопрос о закрытии авиасообщения с Британией

В России внимательно отслеживают информацию о мутации коронавируса в Великобритании, но принятие решения о прекращении авиасообщения – это прерогатива правительственного оперативного штаба, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На фоне сообщений о новой мутации коронавируса, которая появилась в Великобритании, ряд стран объявил о том, что приостанавливает транспортное сообщение с ней.

«Тема очень специфическая, и это решение должен принимать правительственный штаб. Поэтому я рекомендую обращаться туда. Но, безусловно, мы с самым большим вниманием наблюдаем, отслеживаем информацию, которая поступает от ученых из Великобритании по этой теме», – передает РИА «Новости» слова Пескова в ответ на вопрос, обсуждается ли прекращение авиасообщения с этой страной.

Напомним, в субботу консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. При этом министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок признал, что ситуация с новым вариантом коронавируса вышла из-под контроля властей. В связи с этим правительство Великобритании ввело еще более жесткие ограничения. Самый высокий – четвертый – уровень ограничений распространяется в Лондоне и нескольких регионах юго-востока Англии.

К утру понедельника о приостановке авиарейсов из Великобритании в связи с распространением в стране нового варианта коронавируса объявили более 20 государств. Между тем врач и телеведущий Александр Мясников назвал бессмысленным закрытие границ с Великобританией из-за нового штамма коронавируса.

В свою очередь академик РАН, вирусолог Виталий Зверев заявил газете ВЗГЛЯД, что «ни о каком новом вирусе или кардинальной модификации прежнего штамма речи пока не идет, лечение и вакцинация остаются в силе».