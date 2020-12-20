Оперштаб сообщил о контроле вопроса по авиасообщению с Британией

Вопрос авиасообщения с Великобританией, где обнаружили новую мутацию коронавируса, находится на контроле, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«Ситуация находится на контроле оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Обо всех принятых решениях будет сообщено дополнительно», – приводит ТАСС сообщение оперштаба.

Ранее британские СМИ сообщили, что жители Лондона начали массово покидать город после объявления правительством о введении в столице новых ограничений на фоне распространения коронавируса и выявления нового мутировавшего типа COVID-19.

В субботу правительство Великобритании решило ввести жесткие ограничения на фоне стремительного распространения коронавируса. Самый высокий – четвертый – уровень ограничений введен в Лондоне и нескольких регионах юго-востока Англии. Также власти Британии заявили о доминировании в Лондоне более заразного штамма коронавируса.