Путин оценил работу российской системы здравоохранения в условиях COVID

Система здравоохранения России не без проблем, но достаточно быстро смогла отреагировать на вызов пандемии коронавируса, заявил президент России Владимир Путин.

Накануне большой пресс-конференции, которая состоялась в четверг, президент пообщался с волонтерами, которые работали в рамках подготовки мероприятия. Кадры общения показал телеканал «Россия 1». Одна из девушек-волонтеров, с которой поговорил Путин, рассказала, что она медик по образованию, в период пандемии лечила коронавирус у пациентов на дому, передает РИА «Новости».

«Это то, чем мы реально можем гордиться: во-первых, такими специалистами, как вы, а во-вторых, тем, что у нас система здравоохранения смогла достаточно быстро, не без проблем, но отреагировать на вызов, с которым столкнулась страна», – сказал Путин.

Он поблагодарил ее и всех молодых людей, которые этим занимаются, за их труд.

В четверг Путин заявил, что Россия за время пандемии коронавирусной инфекции сумела наладить производство средств индивидуальной защиты, разработать несколько вакцин от вируса, а также начать производство лекарств.