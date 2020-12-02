В Новой Зеландии из-за изменения климата объявили режим ЧС

Власти Новой Зеландии объявили о введении режима ЧС в связи с изменением климата, сообщила правительственная пресс-служба со ссылкой на министра страны по климату Джеймса Шоу.

«За последние три года наше правительство поставило Новую Зеландию на передовую в вопросе борьбы с изменением климата. Объявление режима чрезвычайной климатической ситуации и подкрепление его долгосрочными действиями по сокращению выбросов (углерода) показывают, что мы намерены далее придерживаться этого пути», – передает РИА «Новости» слова Шоу.

В следующем году власти Новой Зеландии намерены согласовать три бюджетных плана по выбросам в соответствии с законом о сокращении выбросов углерода до нуля. Правительство страны также утвердит и опубликует план сокращения выбросов в рамках согласованных бюджетов. Новая Зеландия намерена пересмотреть свою роль в соответствии с Парижским соглашением 2015 года и принять план по международным климатическим обязательствам на период с 2021 по 2030 годы.

Министр добавил, что реализация декларации о чрезвычайной климатической ситуации и действия в соответствии с рекомендациями комиссии по изменению климата обеспечат роль страны в сокращении вдвое глобальных выбросов углерода к 2030 году, что будет особенно существенно в преддверии глобального саммита по вопросам климата в Глазго в следующем году.

Отмечается, что Новая Зеландия, приняв закон о сокращении выбросов углерода до нуля, на данный момент находится в числе немногих стран, законодательно закрепивших цель борьбы с глобальным потеплением.

Ранее исследование международной группы климатологов из Южной Кореи, Японии, США и Китая выяснило, что в последние 20 лет масштабы тепловых аномалий в Центральной Азии усугубляются.