Лукашенко назвал «оголтелым» поведение Польши и стран Балтии

Польша и страны Балтии ведут целенаправленную деструктивную политику в отношении Белоруссии, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко на саммите Организации Договора о коллективной безопасности.

«Особенно обращает на себя внимание буквально оголтелое поведение Польши и стран Балтии против Беларуси. Причем мы отчетливо видим, что их действия обеспечивают реализацию собственных интересов и направлены на повышение своей значимости в Евросоюзе», – цитирует ТАСС Лукашенко.

Он подчеркнул, что о «недостойном и бессовестном поведении» политиков должны услышать простые люди этих стран.

Ранее Лукашенко заявлял, что позиция Польши и Литвы по Белоруссии может перечеркнуть многие достижения в двусторонних отношениях.

В октябре президент заявил, что власти страны не должны успокаиваться, потому что полякам «нужна вся Белоруссия», но даже при введении всего НАТО в страну у них это не получится. Также Лукашенко заявил о финансировании бастующих рабочих из Польши и Литвы.