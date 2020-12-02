Матвиенко ушла на самоизоляцию после контакта с носителем коронавируса

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ушла на самоизоляцию из-за контакта с инфицированным коронавирусом, сообщил первый вице-спикер Андрей Яцкин.

«Валентина Ивановна имела контакт с заболевшим коронавирусом, и по правилам ушла на самоизоляцию. Она работает в удаленном режиме», – цитирует РИА «Новости» Яцкина.

Ранее глава Счетной палаты России Алексей Кудрин сообщил, что заразился коронавирусом, болезнь, по его словам, проходит «сносно».

Ранее COVID-19 заболел губернатор Владимирской области Владимир Сипягин, его госпитализировали. Также коронавирус был подтвержден у главы Республики Алтай Олега Хорохордина, до этого заболели губернатор Костромской области Сергей Ситников, губернатор Омской области Александр Бурков, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, губернатор Саратовской области Валерий Радаев, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Также коронавирус был выявлен у 137 депутатов, им болели пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и премьер-министр Михаил Мишустин, министр строительства Владимир Якушев и министр культуры Ольга Любимова.