SpaceX запустила американский разведывательный спутник

Американская компания SpaceX в субботу осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с секретным аппаратом NROL-108 для нужд Национального управления военно- космической разведки США.

Ракета стартовала с космодрома на мысе Канаверал в 9.00 по времени Восточного побережья США (17.00 мск). Через восемь минут компания сообщила об успешном возврате на Землю отработанной первой ступени Falcon 9, передает ТАСС.

Пуск ракеты должен был состояться в четверг в 09.45 по времени восточного побережья (17.45 мск), однако обратный отсчет остановился за одну минуту и 53 секунды до старта. Таймер был остановлен в автоматическом режиме из-за срабатывания одного из датчиков, установленных на второй ступени ракеты-носителя. Запуск ракеты в пятницу планировалось провести после 09.00 по местному времени (17.00 мск).

Ранее SpaceX вывела на орбиту американский спутник SXM-7.