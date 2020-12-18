Захарова заявила об отсутствии политики в запрете томатов из Азербайджана

Ограничения на импорт сельскохозяйственной продукции из Азербайджана не имеют под собой никакой политической подоплеки, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Какой-либо политической подоплеки здесь нет. Россельхознадзором периодически вводятся запреты на импорт сельхозпродукции из различных стран. Это является стандартной фитосанитарной процедурой, которая нацелена на предотвращение распространения на территории России и государств-членов ЕАЭС карантинных объектов, способных нанести существенный урон сельскому хозяйству и создать риски для продовольственной безопасности», – говорится в заявлении Захаровой, опубликованном на сайте МИД.

Как отметила дипломат, вопрос об ограничении ввоза томатов и яблок из Азербайджана давно поднимался Россией, поскольку Россельхознадзор неоднократно выявлял южноамериканскую томатную моль и восточную плодожорку в азербайджанской продукции. Она также напомнила, что аналогичные ограничения были введены в отношении продуктов из Турции. По словам Захаровой, сегодня разрешение на импорт получили уже пять предприятий Азербайджана, кроме того, сохранены поставки из тех районов, в которых ранее не выявлялись карантинные объекты, подпадающие под действующие в ЕАЭС ограничения.

«В русле усиления контроля за поставляемыми в Россию овощами действенной мерой является налаживание сотрудничества по линии научных институтов, как это сделано нами вместе с армянской стороной. Цель – обсуждение применяемых методик выявления заражающих растения вирусов и выработки позиции в отношении наиболее эффективных способов их обнаружения», – добавила Захарова.

Напомним, с 10 декабря Россельхознадзор запретил импорт в Россию яблок и томатов из Азербайджана из-за случаев выявления вредителей в продукции. Также с 14 декабря были запрещены поставки помидоров и перца из Армавирской области Армении в связи с распространением вируса мозаики пепино. Источник в Азербайджане заявлял, что решение Россельхознадзора стало неожиданностью для Баку.