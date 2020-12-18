Названа дата рассмотрения дела о крушении малазийского Boeing

Рассмотрение по существу дела о крушении малайзийского Boeing на Украине в 2014 году должно начаться 7 июня 2021 года, рассказали в гаагском окружном суде.

Суд составил предварительный график, в соответствии с которым рассмотрение начнется 7 июня, если судебный следователь завершит расследования, передает ТАСС.

Ранее Суд Гааги отказал в расследовании альтернативных версий крушения самолета

в июне в Нидерландах возобновились слушания по делу о катастрофе рейса MH17. Нидерландский прокурор Тейс Бергер на суде заявил, что самолет, скорее всего, сбили ракетой «Бук» типа 9М38М1, а не 9М38. Также, по его словам, Украина не предоставляла первичных данных с радаров по делу MH17.

Нидерланды решили подать иск в Европейский суд по правам человека на Россию в связи с катастрофой лайнера MH17 в 2014 году на Украине. Правительство страны решилось на этот шаг, чтобы добиться «правды и справедливости».

Россия отвергла обвинения в причастности к катастрофе самолета Boeing компании «Малайзийские авиалинии».

Авиакатастрофа произошла 17 июля 2014 года. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Украина заявила, что самолет сбили ополченцы. Совместная следственная группа во главе с Нидерландами без участия России представила промежуточные итоги расследования, из которых следует, что самолет якобы сбили из зенитного ракетного комплекса «Бук», принадлежавшего военным из Курска.

Российская компания «Алмаз–Антей», выпускающая вооружение, провела три эксперимента и установила, что сбившая самолет ракета была запущена с территории, контролировавшейся украинской армией.