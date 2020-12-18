В Google отреагировали на перевод фразы с упоминанием Путина

Google исправляет неточности в переводе фразы с упоминанием президента Владимира Путина, такие ситуации возникают при искажениях в обучении «Переводчика» на шаблонах из интернета, сообщили в пресс-службе компании.

«Работа «Google Переводчика» основывается на изучении примеров перевода в интернете. Некоторые из этих шаблонов могут исказить перевод в нашей системе. Спасибо пользователям, что обратили внимание на данную неточность. Мы работаем над тем, чтобы исправить ее», – сказали в пресс-службе Google, передает РИА «Новости».

По словам гендиректора АНО «Цифровые платформы» Арсения Щельцина, перевод с упоминанием Путина сделали российские пользователи, «научив» этому программные алгоритмы.

«Для улучшения работы Google-переводчика используются более современные программные алгоритмы и сообщество пользователей по всему миру. Во многих языках есть свои устойчивые фразеологизмы или крылатые фразы. Чтобы сделать качественный перевод таких фраз, программы будет мало – нужны носители языка. И если носители языка одновременно напишут и поддержат нужный перевод – система сохранит и будет применять такую формулировку», – отметил Щельцин.

По его словам, скорее всего, нашелся человек с хорошим чувством юмора, который написал эту фразу, и большое количество людей ее поддержали. Также он отметил, что ранее фраза «Доброе утро, Владимир Владимирович» переводилась как «Good morning, Mr Putin».

В пятницу пользователи сервиса онлайн-переводов от Google обнаружили необычный вариант перевода популярной фразы «Thank you, Mr. President», сервис переводит это как «Спасибо, Владимир Владимирович».