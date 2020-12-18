Лукашенко заявил о намерении создать общее экономическое пространство в СНГ

Белоруссия намерена в период председательства в СНГ в 2021 году работать над развитием общего экономического пространства, заявил президент республики Александр Лукашенко, выступая на заседании Совета глав государств СНГ.

«Основной акцент сделаем на развитии общего экономического пространства, либерализации торговли, сокращении до минимума ограничений и изъятий, устранении технических барьеров, унификации правил, процедур госзакупок, формировании общих рынков товаров и услуг», – передает его слова ТАСС.

Напомним, заседание Совета глав государств СНГ запланировано на 18 декабря. Президент России Владимир Путин примет участие в заседании, в ходе которого будут обсуждаться сотрудничество в рамках Содружества и борьба с коронавирусом. По итогам заседания будет утверждена актуализированная Концепция дальнейшего развития СНГ, приняты совместные заявления по случаю 75-летия создания ООН, о сотрудничестве в сфере обеспечения международной информационной безопасности и ряд других документов.