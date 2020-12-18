СВР опубликовала разведданные из Германии 1941 года

Большинство офицеров в Германии весной 1941 года боялись войны с СССР, предрекая Третьему рейху крах наподобие поражения наполеоновской армии, говорится в новых рассекреченных архивных документах СВР.

Эти материалы опубликованы в новом сборнике «Служба внешней разведки Российской Федерации. 100 лет. Документы и свидетельства». В частности, обнародована шифртелеграмма, направленная 9 мая 1941 года из Берлина в Москву резидентом советской внешней разведки в Германии Амаяком Кобуловым под оперативным псевдонимом «Захар».

В этом сообщении Кобулов ссылается на сведения, полученные от легендарного немецкого агента советской разведки, антифашиста, обер-лейтенанта Харро Шульце-Бойзена (оперативный псевдоним «Старшина»), из министерства авиации Германии, передает ТАСС.

«Старшина» указывает, что среди большинства офицерства, а также более или менее благоразумных наци ярко выражена боязнь войны с СССР и отсутствие настроя на конфликт с Советским союзом в принципе.

«Войну против СССР считают безумным предприятием, что это подобно краху Наполеона в России, сравнивают политику Гитлера с болезнью «амок», – писал Кобулов.

По его словам, «Старшина» также сообщал про «подавленность настроения в кругах немецкой буржуазии».

«Удручающее впечатление на эти круги произвела речь Гитлера в Рейхстаге, провозглашающая продолжение войны в 1942 году. В этих кругах высказывают тревогу по поводу возможностей немецкой промышленности выдержать так долго напряжение. Оборудование изнашивается, продолжение войны не дает возможности его обновить. В основном покорно воспринятое отчисление прибылей в пользу государства (в надежде на прекращение войны в 1941 году) в случае продолжения этого и (в) 1942 году вызовет сильное недовольство», – сообщал резидент.

Ранее СВР рассекретила намерения Гитлера применить химоружие на Кавказе.