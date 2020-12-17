СВР рассекретила намерения Гитлера применить химоружие на Кавказе

Гитлеровцы намеревались в 1942 году любой ценой, в том числе с помощью химического оружия, захватить советские нефтепромыслы на Кавказе, имевшие критически важное значение для Третьего рейха, говорится в рассекреченных архивных материалах Службы внешней разведки России.

Эти материалы опубликованы в сборнике «Служба внешней разведки Российской Федерации. 100 лет. Документы и свидетельства», который был представлен в четверг в Москве. Среди обнародованных документов – шифротелеграмма, направленная 14 мая 1942 года из Стокгольма в Москву выдающимся разведчиком, резидентом советской внешней разведки в Швеции Борисом Рыбкиным под оперативным псевдонимом «Кин». То сообщение касалось планов гитлеровцев наступать на Кавказ летом 1942 года.

«Для захвата Кавказа немцы поставили все на карту», – передает РИА «Новости» текст шифрограммы Рыбкина. Как указывал «Кин», утверждение, что «положение с запасами нефти у Германии далеко от катастрофы, не совсем соответствует действительному положению вещей», «недостаток горючего сейчас весьма ощущается и что даже были случаи, что из-за недостатка горючего истребители выходили из строя во время операций».

В шифротелеграмме отмечалось, что для гитлеровцев «успех операций против Кавказа будет решать исход войны». «Поэтому немцы не будут брезговать никакими средствами, чтобы добиться успеха», - подчеркивал Рыбкин. Он добавлял, что командованию группировки вермахта «уже посланы специальные газовые войска в большом количестве и направлено большое количество газовых гранатометов и другие химические материалы».

Как сообщал «Кин», в Германии считаются с тем, что русские при угрозе потери нефтепромыслов разрушат их. «Поэтому немцы уже заготовили гигантские склады и резервуары, оборудование (буровые машины и т.д.). Кроме того, мобилизованы все горные инженеры, независимо от возраста», – передавал Рыбкин.

Он сообщал, что операцию против Кавказа планировали провести как на Крите, где гитлеровцы высадили большой десант с воздуха. «На нефтяные промыслы будут сброшены неслыханные массы парашютных войск, почти все, чем Германия располагает, с задачей овладеть нефтяными источниками. Эти воздушные десанты попытаются удержаться до тех пор, пока немцы не подойдут со стороны Ростова», – отмечал советский резидент.

Наступление на Кавказ было основной целью германской кампании 1942 года. Захватом нефтяных месторождений Кавказа Германия не только обеспечивала себя дополнительными источниками жидкого топлива, но и лишала таких источников Советский Союз. Однако Красная Армия остановила и не допустила немцев к нефтяным районам Грозного и Баку. В жестоких оборонительных боях советские войска нанесли противнику крупные потери, обескровив его ударную группировку. Считается, что битвы за Кавказ и Сталинград предопределили коренной перелом в Великой Отечественной и Второй мировой войне в целом. Стратегическая инициатива постепенно переходила к Советскому Союзу.

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