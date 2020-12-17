Песков оценил пресс-конференцию Путина

Пресс-конференция президента Владимира Путина в 2020 году была организована блестяще, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Блестяще», – сказал Песков, отвечая на вопрос, как была организована пресс-конференция, передает РИА «Новости».

Комментируя информацию о том, что он сам должен был сегодня быть в Ново-Огарево, Песков сказал: «Это был обманный маневр».

Напомним, Владимир Путин завершил большую пресс-конференцию, в этот раз она продолжалась 4 часа 29 минут.

Из-за ситуации с коронавирусом был изменен формат конференции: глава государства находился в своей резиденции в Ново-Огарево, часть журналистов находилась с ним в одном зале, еще часть – в Центре международной торговли, они задавали вопросы главе государства по видеосвязи.

Остальные журналисты и фотографы расположились в нескольких пресс-центрах с учетом санитарных требований.