Заслуженный учитель России выступил против смягчения оценок школьникам на удаленке

На дистанционном обучении педагоги и ученики и так обременены некоторыми обстоятельствами, поэтому нет никакой необходимости выставлять еще более лояльные оценки, заявил газете ВЗГЛЯД заслуженный учитель РФ, кандидат психологических наук Александр Снегуров, комментируя призыв пермского министра образования.

Министр образования Пермского края Раиса Кассина призвала учителей не ставить ученикам на дистанционном обучении двойки за несданную вовремя работу. Она объяснила, что в некоторых семьях может быть всего один компьютер и несколько школьников, поэтому ребенок и не смог отправить выполненную работу в срок.

«Сейчас мы сами проходим тесты по многим пунктам. В частности, по вопросу оценивания труда учащихся. В принципе, такой тон и задан: лояльности, понимания ситуации. Лично я не отрицаю такого подхода, но хотелось бы, чтобы все-таки не возобладала некоторая размягченность и определенное снижение нормативов», – говорит Снегуров.

Он объясняет, что во время дистанционного обучения учителя и так вынуждены периодически прибегать к некоторым мерам, например, к сокращенному уроку или его проведению в ином формате, корректировке некоторых заданий или же, иногда, педагогам приходится перескакивать через некоторые темы. Иногда, по техническим причинам не все дети могут присутствовать или активно работать на занятии.

«Я бы не предлагал прилагать дополнительные усилия по этому поводу. То есть такого рода советы создают еще более стесненную обстановку, потому что мы и так обременены этими обстоятельствами дистанционного обучения. Если мы ко всему еще и добавим некий бонус снисхождения, то это будет неоправданно, потому что сама ситуация и так заставляет нас быть менее требовательными, чем обычно», – рассказывает собеседник.

Заслуженный учитель также подчеркивает, что для того, чтобы не смягчать школьникам оценки из-за вероятности того, что у них дома, возможно, всего один компьютер на всю семью, то государство обязано обеспечить каждого ученика техникой.

Ранее эксперты Института прогрессивного образования предложили в России разработать и ввести стандарт проведения дистанционного урока. По их словам, это необходимо для того, чтобы помочь ученикам организовать рабочий процесс, поскольку во время всеобщего домашнего режима периодически детям приходилось самостоятельно изучать тот или иной материал.