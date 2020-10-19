В России предложили ввести стандарт дистанционного урока

Эксперты Института прогрессивного образования направили главе Минпросвещения Сергею Кравцову письмо, в котором предлагают ввести в России стандарт проведения дистанционного урока.

В обращении говорится, что во время всеобщего домашнего режима ученики и их родители столкнулись с недостаточной организацией рабочего процесса. Зачастую детям приходилось самостоятельно изучать тот или иной материал. При этом формат проведения урока заранее не был обговорен, указали в институте, передает RT.

«Учитывая, что дистанционный формат обучения становится частью образовательного процесса, просим вас разработать стандарт проведения дистанционного урока», – говорится в обращении.

В институте просят свести к минимуму объем домашнего задания – до часа для учащихся начальных классов, не более чем до двух часов в средних и до трех часов в старших классах.

Кроме того, эксперты института просят ввести запрет на перевод дисциплин исключительно на самостоятельное изучение и предложили распределять их на те, где требуется обязательное выполнение домашнего задания, а также те, где оно носит только рекомендательный характер.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что ученики 1–5-х классов вернутся в московские школы с 19 октября, школьники 6–11-х классов на ближайшие две недели перейдут в дистанционный режим обучения. Кроме того, в ряде классов вести уроки вместо учителей старшего возраста будут студенты и выпускники педагогических вузов.