Пермский министр объяснила призыв не ставить двойки школьникам

Министр образования Пермского края Раиса Кассина объяснила свою рекомендацию не ставить ученикам двойки во время дистанционного обучения.

Во время прямого эфира в Instagram Кассина отметила, что поступает много жалоб от родителей на то, что учителя часто ставят двойки за несвоевременно сданное задание. «Категорически возражаю. Никаких двоек не должно быть за дистант вообще, за несвоевременную сдачу», – заявила министр.

Позже она пояснила свою позицию. Кассина объяснила, что преподавателям следует «максимально учитывать ситуацию и положение ученика».

«Мы не должны снижать баллы, ставить неудовлетворительные оценки, например, за несвоевременность сдачи задания, особенно на дистанте. Может, он [учащийся] просто не успел отправить, потому что дома один компьютер на нескольких детей-школьников», – написала глава ведомства.

Она предложила ставить вместо двоек точку, чтобы это было сигналом как для родителя, так и для ученика.

Министр при этом подчеркнула, что «вопрос про аннулирование «2» некорректен». «Но у школьника всегда должен быть шанс исправить плохую оценку», – добавила она.

Ранее первый заместитель министра просвещения России Дмитрий Глушко заявил, что дистанционное обучение в школах никогда не вытеснит очное.