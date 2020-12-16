Названы самые популярные желания в рамках благотворительной акции «Елка желаний»

По сравнению с прошлым годом количество заявок на участие в ежегодной благотворительной акции «Елка желаний» увеличилось более чем в два раза: с 12 до 26 тыс. Прием заявок завершился 15 декабря. Организаторы перечислили наиболее популярные желания в рамках акции.

«Заявок на исполнение материальных желаний поступило 23206, нематериальных – 3279 заявок. Самые распространенные материальные желания среди детей и подростков – приобретение цифровой техники, спортивного инвентаря и игрушек. Такие желания в большей степени продиктованы сложившейся эпидемиологической ситуацией в стране и дистанционной формой обучения. Многие сейчас находятся дома. Если рассматривать нематериальные желания, то это, конечно же, поездки в преддверии новогодних и рождественских праздников, например, в Великий Устюг – вотчину Деда Мороза или поездка в Москву или Санкт-Петербург», – рассказал руководитель проекта Тимур Сафин.

Он отметил, что среди пожилых людей наиболее востребованы поездки по городам России, «так как многие из уголков нашей страны они просто не успели посетить в молодости по разным причинам. Из материальных желаний самые популярные среди людей пожилого возраста – телевизоры, так как в период пандемии многие пенсионеры остаются дома».

Акция «Елка желаний» проводится ежегодно с 2018 года. Ее цель – подарить ощущение праздника людям, которые вынуждены бороться с жизненными трудностями. Присоединиться к акции в качестве исполнителя желаний можно на сайте. В прошлом году для участия в акции было подано свыше 12 тыс. заявок, исполнено свыше 7500 желаний. Организатором акции является Всероссийский благотворительный проект «Мечтай со мной», входящий в президентскую платформу «Россия – страна возможностей».