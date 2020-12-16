Глава минобороны Британии рассказал о трудностях налаживания отношений с Россией

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что Соединенное Королевство хочет наладить отношения с российским народом, но после инцидента в Солсбери сделать это будет нелегко.

В интервью The Daily Telegraph он утверждает, что Россия демонстрирует «тревожное» поведение на фоне недавнего увеличения активности ее кораблей и самолетов вблизи границ Великобритании.

«Я думаю, что мы всегда будем призывать их улучшить отношения и следовать принципам верховенства международного права, а также сделать так, чтобы мы вернулись к хорошим взаимоотношениям», – передает ТАСС слова Уоллеса.

Напомним, британские власти еще до проведения какого-либо обстоятельного расследования в деле отравления экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля обвинили в произошедшем Россию, а самой существенной «уликой» оказались слова экс-премьера Великобритании Терезы Мэй о том, что причастность к делу российских властей «очень вероятна» (highly likely).