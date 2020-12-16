WSJ: Иран научился обходить санкции США и удвоил экспорт нефти

Ирану удалось обойти санкции США и нарастить экспорт нефти в Китай и другие страны почти в два раза, сообщают американские СМИ.

В последние месяцы Ирану удалось обойти санкции Вашингтона и нарастить экспорт нефти в Китай и в другие страны, обеспечив тем самым «спасательный круг» для своей экономики и подорвав политику «максимального давления» администрации президента США Дональда Трампа против Тегерана, передает The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что объемы продаж иранской нефти трудно оценить, учитывая их скрытый характер. Несколько компаний, которые отслеживают торговлю нефтью в мире, говорят, что поставки из Ирана увеличились примерно в два раза по сравнению с уровнями, наблюдавшимися ранее.

При этом оценки разнятся. Самые высокие дают в TankerTrackers.com, где для отслеживания поставок используются спутниковые снимки: там считают, что экспорт иранской сырой нефти осенью достиг 1,2 млн баррелей в день по сравнению с 481 тыс. баррелей в день в феврале.

Отметим, что в июле сообщалось о сокращении Ираном добычи нефти до минимума.

Сообщалось также, что под санкциями США оказалась треть мировых запасов нефти.