Под санкциями США оказалась треть мировых запасов нефти

Санкции США коснулись трети мировых запасов нефти и пятой части добычи, которая приходится на Иран, Венесуэлу и Россию, заявила доцент кафедры экономики РЭУ им. Плеханова Ольга Лебединская.

Мировые запасы нефти составляют 1,66 трлн баррелей, из них в Венесуэле находится 298,4 млрд баррелей, в Иране – 157,8 млрд, в России – 80 млрд.

«Если сложить объемы запасов нефтяных ресурсов в этих странах, то их доля составит 51% от топ-30 стран-лидеров по запасам и почти 33% общемировых запасов нефти. Если в санкционный список войдет Катар, который вышел из ОПЕК в 2018 году и который поддерживает Иран, то эта цифра составит уже 34%», – добавила Лебединская, передает РИА «Новости».

Эксперт также пояснила, что Россия, Иран и Венесуэла в 2015 году обеспечивали 21,75% суточной добычи в мире. Тогда Россия добывала 10,1 млн баррелей в сутки, Иран – 3,1 млн баррелей в сутки, Венесуэла – 2,5 млн баррелей в сутки. «Активность США на политической арене привела к тому, что пятая часть добычи нефти оказалась под санкциями», – подчеркнула Лебединская.

По ее словам, на этом фоне США расширяют собственные рынки сбыта сырья. «США сейчас добывают на 9,8% в сутки больше, чем Россия. Для сравнения, по состоянию на 5 октября 2019 года добыча в США составила 11,8 млн баррелей в сутки, в России – 10,7 млн баррелей в сутки. Если раньше около 95% американской нефти выкупала Канада, то сейчас 25% идет в Европу», – пояснила эксперт.

Отметим, что 22 октября минфин США разрешил ряду нефтяных компаний работать в Венесуэле вопреки введенным Вашингтоном санкциям.