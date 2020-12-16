Рубль вырос к доллару Курс доллара по отношению к рублю не изменился 16 декабря 2020, 10:15 Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи не изменился и составил 73,3925 руб., евро вырос на 0,03%, до 89,2575 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10.00, передает ТАСС. К 10.06 курс доллара опустился до 73,355 руб. (-0,05%), евро находился на уровне 89,24 руб. (+0,01%). Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

