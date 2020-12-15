Путин наградил Грызлова орденом

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени председателя высшего совета партии «Единая Россия», полномочного представителя России в Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Бориса Грызлова, сообщила пресс-служба Кремля.

Грызлов награжден этим орденом «за выдающиеся заслуги в укреплении российской государственности и реализации внешнеполитического курса Российской Федерации, значительный вклад в развитие оборонно-промышленного комплекса страны и многолетнюю добросовестную работу», говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее Путин направил поздравительную телеграмму Грызлову, которому исполнилось 70 лет.

Грызлов родился 15 декабря 1950 года во Владивостоке. Окончил Ленинградский электротехнический институт связи им. Бонч-Бруевича (ЛЭИС) по специальности «радиоинженер».

В ноябре 2002 года Грызлов был избран председателем высшего совета политической партии «Единая Россия». В декабре 2003 года был избран депутатом Государственной думы России четвертого созыва, в декабре 2007 года – пятого созыва. В обоих созывах был председателем Госдумы. В 2001-2003 годах возглавлял МВД России. С 26 декабря 2015 года – полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации в восточной части Украины.

Награжден орденом Почета (2000), орденами «За заслуги перед Отечеством» II и III степеней (2005, 2008), орденом Александра Невского (2010), медалью П.А. Столыпина II степени (2011) и др. Борис Грызлов женат. Супруга – Ада Грызлова, учредитель Национального открытого института России.