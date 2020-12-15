Путин поздравил Грызлова с юбилеем

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму председателю высшего совета партии «Единая Россия» Борису Грызлову, которому исполнилось 70 лет.

«Все, кому довелось с Вами работать, неизменно отмечают Ваши высокие профессиональные качества и ответственный государственный подход к решению поставленных задач. Уверен, что Ваш опыт, знания и энергия и впредь будут востребованы – на благо отечества», – цитирует поздравление главы государства РАПСИ.

Ранее Грызлова с юбилеем поздравили спикер Госдумы Вячеслав Володин и генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов.

Грызлов родился 15 декабря 1950 года во Владивостоке. Окончил Ленинградский электротехнический институт связи им. Бонч-Бруевича (ЛЭИС) по специальности «радиоинженер».

В ноябре 2002 года Грызлов был избран председателем высшего совета политической партии «Единая Россия». В декабре 2003 года был избран депутатом Государственной думы России четвертого созыва, в декабре 2007 года – пятого созыва. В обоих созывах был председателем Госдумы. В 2001-2003 годах возглавлял МВД России. С 26 декабря 2015 года – полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации в восточной части Украины.

Награжден орденом Почета (2000), орденами «За заслуги перед Отечеством» II и III степеней (2005, 2008), орденом Александра Невского (2010), медалью П.А. Столыпина II степени (2011) и др. Борис Грызлов женат. Супруга – Ада Грызлова, учредитель Национального открытого института России.