Володин и Чемезов поздравили Грызлова с юбилеем

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил с 70-летним юбилеем председателя высшего совета партии «Единая Россия» Бориса Грызлова.

«В этот день хочется Вам пожелать счастья, здоровья, удачи в жизни. Вы – замечательный человек. Где бы Вы ни работали, Вас всегда отличает порядочность, профессионализм, ответственное отношение к порученному делу», – цитирует «Ридус» телеграмму Володина, адресованную Грызлову.

К поздравлениям присоединился генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов. Он охарактеризовал Грызлова как яркого политика, который внес неоценимый вклад в процесс консолидации гражданского общества.

«Убежден, что Ваши глубокие знания и высочайший профессионализм будут и в дальнейшем служить на благо укрепления и процветания нашей страны. Желаю вам доброго здоровья и всего самого наилучшего!» – приводит слова Чемезова «Независимая газета».

Грызлов родился 15 декабря 1950 года во Владивостоке. Окончил Ленинградский электротехнический институт связи им. Бонч-Бруевича (ЛЭИС) по специальности «радиоинженер».

В ноябре 2002 года Грызлов был избран председателем высшего совета политической партии «Единая Россия». В декабре 2003 года был избран депутатом Государственной думы России четвертого созыва, в декабре 2007 года – пятого созыва. В обоих созывах был председателем Госдумы. В 2001-2003 годах возглавлял МВД России. С 26 декабря 2015 года – полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации в восточной части Украины.

Награжден орденом Почета (2000), орденами «За заслуги перед Отечеством» II и III степеней (2005, 2008), орденом Александра Невского (2010), медалью П.А. Столыпина II степени (2011) и др. Борис Грызлов женат. Супруга – Ада Грызлова, учредитель Национального открытого института России.