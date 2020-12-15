Госдума одобрила восстановление системы вытрезвителей

Государственная дума на пленарном заседании одобрила во втором чтении проект о восстановлении в России системы вытрезвителей.

В соответствии с документом, «предлагается закрепить за органами государственной власти субъектов России и органами местного самоуправления полномочия по организации и осуществлению мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в общественных местах в состоянии опьянения, включая создание в порядке, установленном законом региона, и организацию деятельности специализированных учреждений для оказания помощи указанным лицам», передает РИА «Новости». Предполагается, что закон вступит в силу с 1 января 2021 года.

Правила организации деятельности таких специализированных организаций, включая виды помощи, будут утверждаться Минздравом, Минтрудом и МВД.

Напомним, 5 ноября Госдума приняла в первом чтении законопроект о возвращении вытрезвителей.

Законопроект о возвращении вытрезвителей был подготовлен в мае комитетом Совета Федерации по социальной политике.

Газета ВЗГЛЯД оценила предложение о возвращении вытрезвителей в России.