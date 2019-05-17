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17 мая, пятница  |  Последнее обновление — 11:09  |  vz.ru
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Ведущие заводы Украины теперь выглядят такФото: Валентин Спринчак/ТАСС
Новому президенту Украины будет чем заняться. Еще пять лет назад страна обладала неплохой промышленностью, уцелевшей даже после развала СССР. Но Евромайдан оставил от десятков ведущих предприятий одни руины, деградировали целые отрасли. Какими оказались крупнейшие промышленные потери Украины за последние годы?  Подробности...
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Как в Хакасии ходят под «коммунистическим богом»

Валентин Коновалов с трудом справляется с управлением ХакасиейФото: Александр Кряжев/РИА Новости
По итогам прошлогодних выборов Хакасия превратилась в поле для политического эксперимента. Здесь 30-летний коммунист Валентин Коновалов на безальтернативных выборах занял пост главы республики и дал шанс оппозиции на деле проявить свои управленческие качества. Спецкор газеты ВЗГЛЯД побывал в регионе, чтобы оценить результаты полугодичного правления Валентина Коновалова и его команды. Подробности...
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Возвращение вытрезвителей бессмысленно и опасно

Советские вытрезвители запомнились образцом ужаса и насилияФото: Григорий Сысоев/РИА Новости
В России предлагается вернуть еще один образец чудовищного наследия советского времени – вытрезвители. Статистика утверждает, что якобы именно из-за их отмены выросло число преступлений как пьяными, так и в отношении пьяных. Так ли это на самом деле, помогают ли вытрезвители в борьбе с пьянством и какие меры действительно необходимы? Подробности...
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Украинцы отправили Зеленского на переговоры с Донбассом

Почти 50% украинцев считают: вопрос о статусе Донбасса надо вынести на референдумФото: Валерий Матыцин/ТАСС
К инаугурации Зеленского социологи фактически передали ему «челобитную» от украинцев. Более половины опрошенных – за прямой диалог президента Украины с лидерами ДНР и ЛНР, две трети – за компромисс в Донбассе, подавляющее большинство – за переговоры с Москвой. Как надо расценивать такой результат? И можно ли ожидать, что Зеленский выполнит наказ еще до осенних выборов в Раду?  Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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Как Трамп и Коломойский Зеленского не поделили

Глеб Простаков, журналист
В ближайшее время на Украине развернется серьезная битва за влияние на президента Зеленского, в которой схлестнутся американские демократы и местные элиты, с одной стороны, и администрация Дональда Трампа – с другой. Будет жарко. Подробности...

«Народ-богоносец» и «Сияющий град на холме»

Андрей Бабицкий, журналист
Владимиру Познеру стоило бы знать, что «народ-богоносец» – это совсем не плохо. Это не народ, который спесиво указывает другим, как надо жить. Он просто несет Бога в собственном сердце. Подробности...
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Иммунитет против «хорового сноса заборов»

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Люди могут спорить и активно протестовать против строительства храмов, памятников Сталину или пенсионной реформы. Однако вся эта общественно-политическая жизнь стоит на железобетонном основании – все должно быть по закону. Подробности...
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            Возвращение вытрезвителей бессмысленно и опасно

            Советские вытрезвители запомнились образцом ужаса и насилия   17 мая 2019, 10:40
            Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
            Текст: Николай Проценко

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            В России предлагается вернуть еще один образец чудовищного наследия советского времени – вытрезвители. Статистика утверждает, что якобы именно из-за их отмены выросло число преступлений как пьяными, так и в отношении пьяных. Так ли это на самом деле, помогают ли вытрезвители в борьбе с пьянством и какие меры действительно необходимы?

            Формально инициатива по возвращению вытрезвителей обосновывается необходимостью «оказания помощи лицам, находящимся в общественных местах в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, утратившим способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке». Фактически же речь идет о том, чтобы легализовать практику, которая, как выясняется, уже существует во многих регионах. И это несмотря на то, что вытрезвители как бы упразднили восемь лет назад.

            Как пояснил один из инициаторов проекта, руководитель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, сейчас в ряде субъектов уже есть медвытрезвители, но процесс их организации по инициативе региональных и муниципальных властей находится вне рамок законодательства. Осталось только «ввести систему правоотношений» по организации такого рода учреждений, заодно разрешив организовывать медвытрезвители на «принципах партнерства с частными организациями».

            Свою лепту в дискуссию внесло и МВД. Как сказано в пояснительной записке к недавно поступившим в Госдуму поправкам к закону «О полиции», предлагающим снова наделить полицейских правом доставлять в вытрезвители граждан в состоянии алкогольного опьянения, упразднение медицинских вытрезвителей крайне негативно сказалось на криминогенной ситуации. В частности, утверждается, что количество преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения, с 2011 по 2018 год выросло на 34,9%; одновременно возросло и число преступлений, совершаемых в отношении тех, кто оказался в беспомощном состоянии в связи с алкогольным опьянением.

            В первом приближении приведенные показатели – это очень большой камень в огород Минздрава, который уже давно бодро отчитывается о том, как в России снижается потребление алкоголя. Последнее такое заявление прозвучало из уст министра здравоохранения Вероники Скворцовой в конце апреля. Оказывается, в результате принятых мер по борьбе с алкоголизмом потребление алкоголя за последние семь лет сократилось более чем вдвое: с 18 литров на душу населения в год в 2011-м до 9,3 литра – в 2018 году. В качестве мер дальнейшей борьбы за трезвость анонсировано увеличение планки минимального возраста приобретения алкоголя с нынешних 18 лет до 21 года.

            И тут вдруг МВД со своей статистикой роста преступности в пьяном состоянии. Можно вспомнить и крайне тревожные данные Росстата: от случайных отравлений алкоголем за первые шесть месяцев 2017 года умерли 1028 человек, а за такой же период 2018 года – уже 3252 человека.

            Что тут делать? Логика чиновника подсказывает самое очевидное решение – восстанавливать вытрезвители. При этом, конечно же, можно легко сослаться на международный опыт. В некоторых странах Европы в качестве вытрезвителя выступают отдельные камеры в полицейском участке с матрасом и водой. В других странах (например, в Польше) система вытрезвителей подчинена гражданским ведомствам, но полиция в любом случае полномочна принимать решение, доставлять ли «клиента» в вытрезвитель или препровождать домой – разумеется, за такие услуги потом придется заплатить.

            В ряде стран, впрочем, существуют благотворительные организации, которые на добровольной основе доставляют подвыпивших домой. Скажем, в Канаде и Швеции в зимнее время и праздничные дни действует такая служба под названием «Красный нос». В Финляндии же около полицейских участков есть домики с подогревом, куда доставляют пьяных с улиц, чтобы они не замерзли.

            Однако нет никаких гарантий, что воссоздание вытрезвителей в России не воспроизведет самые порочные черты этих учреждений. А ведь именно они, напомним, и стали причиной их упразднения в рамках реформы МВД, затеянной в президентство Дмитрия Медведева. Формально существовавшая система вытрезвителей была унаследована от СССР, но в новых реалиях из нее исчезла главная неприятность попадания в вытрезвитель для советского человека – о происшествии сообщалось на работу или учебу, что приводило к самым разным последствиям, от проработки за «аморалку» до перспективы попадания в ЛТП. Но после распада Союза вытрезвители превратились в сугубо карательные учреждения, где «пациентов» не только подвергали негуманным процедурам вроде ледяного душа, но и регулярно обчищали в дополнение к внушительному счету за оказанные услуги (что, впрочем, сплошь и рядом имело место и в СССР).

            Было бы большой наивностью полагать, что все эти практики не возродятся вместе с вытрезвителями, особенно если доставлять туда снова будут сотрудники МВД. Хуже того, возможность пресловутого частно-государственного партнерства открывает, так сказать, новые творческие горизонты – можно ведь не только устанавливать приличные тарифы за услуги, но и затем взыскивать долги по ним через коллекторов, судебных приставов и т. д. А там, глядишь, сам собой возникнет вопрос о частно-государственных учреждениях исполнения наказаний – и здесь, само собой, можно будет сослаться на мировую практику.

            Наконец, вызывает вопросы само слово «вытрезвитель», точнее, формулировка «медицинский вытрезвитель»: ряд специалистов обоснованно утверждают, что для большинства выпивших лишнего медицинские услуги вообще не требуются. Но в таком случае теряется сама необходимость «вытрезвления» – зачастую перебравшему человеку просто нужно место, чтобы проспаться.

            Вместе с тем все сказанное не отменяет другую проблему: после упразднения вытрезвителей те самые люди, «утратившие способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке», во многом оказались брошены на произвол судьбы. В российских реалиях это зачастую означает, что человек, выпивший лишнего зимой, может просто замерзнуть на улице. Иными словами, какая-то система помощи в таких случаях обязательно должна быть.

            На практике сейчас это выглядит следующим образом. Человека, прилично одетого и при документах, в беде, скорее всего, не оставят – подберет либо скорая помощь, либо полицейский наряд. Для граждан же с признаками хронического алкоголизма и явным отсутствием постоянного места жительства все может кончиться гораздо печальнее – с ними просто не станут связываться, в том числе чтобы, так сказать, не портить статистику. Хотя справедливости ради надо сказать, что медики свою работу выполняют: как сообщал недавно замминистра здравоохранения Олег Салагай, за 2018 год в медицинские организации было доставлено около 680 тысяч лиц в состоянии алкогольного опьянения, нуждающихся в оказании им квалифицированной медицинской помощи.

            Однако восстановление вытрезвителей в любом случае не выглядит системным решением проблемы. Долгосрочной стратегией представляется необходимость изменения самой модели потребления алкоголя в стране. Однако для этого нужно перестать считать алкоголь безусловным злом, которое нужно искоренять, регулярно представляя цифры о снижении среднего уровня потребления, сами по себе бессмысленные, как и любая «средняя температура по больнице».

            С одной стороны, официальные цифры не учитывают теневой рынок алкоголя, с другой – сокращение среднего потребления, вполне возможно, просто означает переход значительной части населения к так называемому пятничному алкоголизму, характерному для многих стран с «северным» типом потребления алкоголя. Наглядная картина этого явления весьма удручающая – в той же Финляндии в пятницу вечером на улицах городов сложно найти трезвых людей. Тогда как на Балканах многие граждане начинают свой будний день с рюмки ракии или бокала вина, но встретить в Сербии или Черногории мертвецки пьяного человека на улице практически невозможно. И никаких вытрезвителей в этих странах, соответственно, нет.

            Задача полностью изменить тип потребления алкоголя в такой северной стране, как Россия, выглядит, конечно, утопично. Но к значительному изменению структуры потребления стремиться можно и нужно, и здесь административные меры были бы очень кстати.

            В качестве примера можно вновь обратиться к опыту Финляндии, где крепкий алкоголь в местной сети госмонополии Alko стоит дорого, зато качественные вина в хорошем ассортименте можно купить за два-три евро за бутылку. В России же стоимость приличного вина отечественного производства по-прежнему существенно выше стоимости бутылки водки. При этом государственная политика продвижения вина как альтернативы крепкому алкоголю отсутствует в принципе.

            «Алкогольный» федеральный закон 171-ФЗ ставит вино на одну доску с водкой, что делает совершенно предсказуемым исход этого неравного поединка, особенно учитывая масштабы пресловутого водочного лобби. К тому же добросовестным виноделам, инвестирующим немалые средства в собственные виноградники, приходится конкурировать с «разливайками», импортирующими виноматериалы и потом лепящими на них этикетки «Сделано в России».

            Наконец, стоит напомнить об еще одном банальном обстоятельстве: непрекращающиеся случаи алкогольных отравлений в России во многом являются следствием низких доходов населения. Из-за этого даже дешевый, но качественный официальный алкоголь становится недоступен для многих граждан.

            В связи с этим можно привести такое высказывание одного из ведущих экспертов российского алкогольного рынка, руководителя Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадима Дробиза: «Кампания по снижению потребления алкоголя населением в условиях ценовой недоступности легальной алкогольной продукции вызывает пять последствий: создает проблемы легальному бизнесу; вызывает рост нелегального и суррогатного сегментов производства и потребления; развивает криминализацию алкогольного рынка; способствует росту потребления наркотиков; вызывает рост недовольства властью среди населения – ведь власть открыто демонстрирует свое отношение к населению как к быдлу... Всё это в целом неизбежно снижает авторитет государства, а также дискредитирует деятельность государства по снижению уровня алкоголизации в стране».


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