Вытрезвители – это вредный советский пережиток

Возрождение института вытрезвителей обсуждается вполне всерьёз и на довольно высоком уровне – сперва об этой инициативе заявили в Совете Федерации, затем – в Минздраве. Для людей, родившихся и выросших в СССР, вытрезвители были неотъемлемой частью реальности, даже если они сами были равнодушны к алкоголю. Ночёвки в «трезвяке» воспеты Владимиром Высоцким (скажи, Серёга!) и Василием Шукшиным, причём по повести последнего снят «народный» фильм «А поутру они проснулись».

В СССР вообще-то было много интересных общественных институтов, не доживших до наших дней, и возрождать их никто не собирается. Почему же зашла речь о вытрезвителях?

Основной довод заключается в том, что в настоящее время пьяных доставляют в медицинские учреждения, где они нападают на врачей. Действительно, появляющиеся регулярно видеозаписи выглядят страшновато.

Впрочем, большинство случаев, когда пьяные бьют врачей или врачи бьют пьяных (бывает, что насмерть), вызваны вовсе не тем, что перебравших граждан привезли вместо вытрезвителя в больницу. Избившего врачей в Великом Новгороде мужчину привезли к ним с рваной раной лица. Убитого в Белгороде доставили с болями в желудке.

Основной вопрос к инициаторам возрождения вытрезвителей – традиционный: к чему плодить сущности?

Вытрезвители появились в Российской империи, когда пьяным было просто некуда пойти – вот они и валялись по улицам и замерзали насмерть зимой. В СССР ситуация с жильём была чуть получше, но всё равно очень многие жили в коммуналках, поэтому оставление человека на ночь в вытрезвителе было благом по отношению к соседям.

И в СССР, и в постсоветские годы, пока не закрылись вытрезвители, было множество злоупотреблений, когда милиционеры доставляли в «трезвяки» граждан, которые мирно шли домой, просто от них слегка пахло перегаром. Содержимое кошельков этих граждан считалось чуть ли не «законной добычей» сотрудников, доказать что-либо потом было крайне сложно.

Сейчас, когда подавляющее большинство людей живет в отдельных квартирах, зачем везти умеренно пьяных в вытрезвитель? Решительно непонятно. А вот доставить шатающегося человека домой и выписать ему за это счёт было бы вполне нормально.

В одном из романов прекратившего, к сожалению, литературную деятельность писателя-фантаста Хольма ван Зайчика, придумавшего страну Ордусь, объединившую Русь, Орду и Китай в единую сверхдержаву, есть описание того, как доставленный домой в сильно нетрезвом состоянии подданный написал жалобу на стражников, которые были с ним недостаточно вежливы.

Если в 90-е годы вежливые милиционеры в России казались утопией, сравнимой с единым русско-ордынско-китайским государством, то в 2019 году это уже не кажется чем-то невозможным.

Конечно, у патрульно-постовой службы много других дел, но, скажем, переданная Росгвардии вневедомственная охрана вполне могла бы вежливо и аккуратно отводить домой людей, которые не способны ровно передвигаться.

Что же касается мертвецки пьяных, упившихся до потери сознания, то их и раньше везли в больницу, потому что в вытрезвителях никаких специальных средств, кроме холодного душа, нет, а человеку в подобном состоянии нужна квалифицированная помощь нарколога или даже токсиколога.

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Наконец, буйные, которые бывают и слегка, и средне, и даже очень сильно выпившими, но и в этом случае им прямая дорога в камеру предварительного заключения, а не в вытрезвитель. Потому что трезвые буйными бывают тоже довольно часто, а основная часть публики в «трезвяках» – это мирные пьяницы, а не бойцы.

Где и зачем в этой стройной схеме вытрезвители, где не буйные, не пьяные вусмерть, а просто слегка перебравшие свою норму граждане пытаются уснуть под чужой храп на узкой койке?

Да, нужны изменения в закон, чтобы полицейские или росгвардейцы имели право проводить пьяного человека домой, причем желательно с постоянной видеофиксацией, чтобы у стражей порядка не было соблазна выписывать штрафы за сопровождение людей, которые отлично передвигаются сами, а граждане, в свою очередь, не приписывали полученные в результате падений травмы «полицейскому произволу».

Да, нужно лучше обеспечивать безопасность врачей, к которым привозят мертвецки пьяных, которые могут в любой момент очнуться и начать размахивать руками, и уж тем более – врачей, вынужденных лечить не очень пьяных, но очень агрессивных, которым нужна помощь в связи с уже полученными травмами.

Но плодить сущности и возрождать вытрезвители просто «потому, что раньше так было» – ну очень странная инициатива.