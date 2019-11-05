Госдума приняла в первом чтении законопроект о возвращении вытрезвителей

Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому регионы и муниципалитеты получат право создавать вытрезвители.

«Законопроектом предлагается закрепить за регионами полномочия по оказанию помощи тем, кто находится в общественных местах в состоянии опьянения и утратил способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке. Одной из мер станет организация специализированных учреждений для оказания помощи нетрезвым», – говорится в сообщении на сайте Госдумы.

Правила деятельности подобных учреждений должно будет утвердить правительство. Предполагается, что перед помещением человека в вытрезвитель его осмотрит медработник, чтобы исключить наличие заболевания, при котором необходима госпитализация.

Кроме того, полицейские смогут доставлять нетрезвых граждан не только в медицинские, но и в специализированные социальные учреждения.

Законопроект о возвращении вытрезвителей был подготовлен в мае комитетом Совета Федерации по социальной политике.

Газета ВЗГЛЯД оценила предложение о возвращении вытрезвителей в России.