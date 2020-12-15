Роснефть открыла третье газовое месторождение в Карском море

Роснефть открыла новое арктическое газовое месторождение в Карском море, запасы газа в котором оцениваются в 514 млрд кубометров газа и 53 млн тонн конденсата, сообщила пресс-служба компании.

«В соответствии с решением Государственной комиссии месторождение поставлено на государственный учет. По действующей классификации запасов оно относится к категории уникальных. Месторождению, открытому в год празднования 75-летия Победы, присвоено имя великого полководца Маршала Рокоссовского», – говорится в сообщении на сайте компании.

Месторождение было открыто по итогам поисково-оценочного бурения на лицензионном участке Восточно-Приновоземельский-2 в Карском море.

Ранее Госкомиссия по запасам (ГКЗ) подтвердила открытие Роснефтью нового арктического газового месторождения в Карском море, его запасы составляют 800 млрд кубометров.

В Роснефти заявили, что нефтеносная провинция в Карском море может превзойти по объемам ресурсов Мексиканский залив и другие крупнейшие месторождения нефти и газа в мире.