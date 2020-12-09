В Роснефти оценили запасы нефти и газа в Карском море

Открытая компанией Роснефть нефтеносная провинция в Карском море может превзойти по объемам ресурсов Мексиканский залив и другие крупнейшие месторождения нефти и газа в мире, сообщила пресс-служба компании.

«Результаты бурения, проведенного ПАО «НК «Роснефть» в Карском море, показали высокую нефтегазоносность этих структур, что подтверждает открытие новой Карской морской нефтеносной провинции. По объему ресурсов она может превзойти такие нефтегазоносные провинции как Мексиканский залив, бразильский шельф, арктический шельф Аляски и Канады, а также крупнейшие провинции Ближнего Востока», – говорится в сообщении на сайте «Роснефти».



Всего на трех Восточно-Приновоземельских участках Карского моря обнаружено более 30 перспективных структур.

Напомним, Госкомиссия по запасам (ГКЗ) подтвердила открытие Роснефтью нового арктического газового месторождения в Карском море, его запасы составляют 800 млрд кубометров.

Ранее ученые Сибирского отделения Российской академии наук (ИНГГ) СО РАН спрогнозировали, что открытие новых месторождений с запасами нефти и газа в Арктической зоне России увеличат объемы ежегодной добычи природного газа в полтора раза – со 100 до 150 млн кубометров.