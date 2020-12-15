Авиаэксперт объяснил значение первого полета лайнера МС-21 с российскими двигателями ПД-14

«Мы не просто вернулись в высшую лигу мировой авиации, а сделали очень серьезное заявление – авиационные двигатели способны создавать лишь единицы», – заявил газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Роман Гусаров, комментируя совершение первого полета самолета нового поколения МС-21-310, оснащенного российскими двигателями ПД-14 с аэродрома Иркутского авиационного завода.

«Это событие невероятно значимое и радостное – наш отечественный самолет обрел еще и отечественные двигатели. Обыватели рассматривают двигатель как некое приложение к самолету, а на самом деле все наоборот. Двигатель – гораздо более сложное, технологичное, наукоемкое устройство, которое умеют создавать лишь единицы», – рассказал главный редактор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров.

Во вторник состоялся первый полет авиалайнера нового поколения МС-21-310, оснащенный российскими двигателями ПД-14, сообщила пресс-служба госкорпорации «Ростех». В небе самолет провел 1 час 25 минут. За это время пилоты проверили режимы работы силовой установки, устойчивости и управляемости лайнера, а также функционирования его систем

«Этот полет – результат объединения двух важнейших программ гражданского авиастроения России: самолета МС-21 и двигателя ПД-14. Усилиями ученых, конструкторов, инженеров, рабочих создается лайнер нового поколения, который возвращает нашу страну в высшую лигу мировой авиации», – передало РИА Новости слова гендиректора Ростеха Сергея Чемезова.

По словам Гусарова, к разработке двигателя ПД-14 Россия «шла долгие годы». «Создание двигателя велось с нулевых годов, научная работа над ним началась еще раньше. То, что двигатели конструируются позже самолета, обычный процесс, ведь делать их гораздо труднее», – объяснил он.

Собеседник также отметил, что ПД-14 – это «двигатель нового поколения». «Технологии, заложенные в нем, станут основой целого семейства двигателей большей и меньшей размерности, подходящих для легких и тяжелых самолетов. Более того, если другие производители многие десятилетия модернизируют свои старые самолеты, то МС-21 – это первый самолет, созданный с нуля, не как повторение пройденного, а как шаг вперед», – подчеркнул Гусаров.

Гусаров согласился со словами гендиректора Ростеха Чемезова о том, что Россия создала лайнер нового поколения, который возвращает нашу страну в высшую лигу мировой авиации. «В этой высшей лиге только несколько стран, и мы не просто возвращаемся туда, а делаем очень серьезное заявление. На сегодняшний день МС-21 – это самый современный магистральный самолет из всех существующих. Теперь мы можем чувствовать себя значительно увереннее благодаря возможностям, технологиям и перспективам нашей авиации. К этому мы шли больше десятилетия и продолжаем идти», – заключил он.

Как подчеркнули в Ростехе, всего несколько стран способны создавать подобную авиатехнику. Лайнер МС-21-310 с отечественным двигателем – это одна из модификаций самолета МС-21. Базовая версия этой же машины – МС-21-300, которая сейчас проходит сертификацию, оснащена американскими двигателями Pratt&Whitney PW-1400G.

Разработка отечественных моторов в том числе призвана обезопасить российский авиапром на случай западных санкций. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что прекращение поставок на мировом рынке композитных материалов для МС-21 – это хамство. В декабре прошлого года сообщалось, что поставки российских самолетов МС-21 авиакомпаниям дальнего зарубежья могут начаться в 2023-2024 годах.