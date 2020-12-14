Танкер в Джидде атаковала заминированная лодка

Сингапурский танкер загорелся в Джидде в результате атаки заминированной лодки. Продуктовоз BW Rhine подвергся внешнему воздействию во время разгрузки в порту, сообщило министерство энергетики Саудовской Аравии.

«В результате внешнего воздействия произошел взрыв, возник пожар. Разгрузка была немедленно прекращена, команда потушила возгорание с помощью портовых пожарных команд, все 22 члена экипажа живы и невредимы. Корпус танкера был поврежден со стороны берега. Возможна некоторая утечка нефтепродуктов, хотя технические средства это не подтверждают», – сообщил ТАСС представитель минэнергетики Саудовской Аравии.

Инфраструктура отгрузки топлива в результате террористической атаки не пострадала, среди людей также нет пострадавших, отметил представитель ведомства.

Ранее у берегов Саудовской Аварии подорвался на мине греческий нефтяной танкер. Судно стало объектом атаки, источник которой неизвестен. Удар пришелся на один метр выше ватерлинии, и танкер получил пробоину. Было подтверждено, что команда находится в безопасности, никто из членов экипажа не пострадал.