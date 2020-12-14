Опубликовано видео запуска ракеты «Ангара-А5»

Минобороны опубликовало кадры второго испытательного запуска тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Плесецк.

На кадрах показан момент старта с разных ракурсов. На видео видно, как начинают работать двигатели, ракета стартует с пускового стола и улетает за границу облаков, передает ТАСС.

Напомним, в понедельник космические войска ВКС России провели второй испытательный пуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» с габаритно-массовым макетом полезной нагрузки с космодрома Плесецк. Орбитальный блок в составе разгонного блока «Бриз-М» и габаритно-массового макета полезной нагрузки отделился от третьей ступени «Ангары-А5».

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин прокомментировал запуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5». «Она летает, черт возьми!» – написал он в Twitter.

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