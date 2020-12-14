Изменились правила проведения пресс-конференции Путина

Ежегодная пресс-конференция президента Владимира Путина состоится по новым правилам: в частности, журналистов в Центре международной торговли рассадят с учетом санитарных требований, а также запретят им проносить в зал большие плакаты.

В Центр международной торговли в Москве уже доставлено необходимое оборудование, а также установлены большие экраны. В зале будут находиться 247 человек, которых рассадят с учетом санитарных требований, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Россия 24».

Также журналистам запретят приносить в зал плакаты больше формата А4. «Сложилась практика использования журналистами плакатов в ходе пресс-конференции для привлечения внимания. В связи с тем, что в этом году конференция проходит в онлайн-формате, размер плакатов не должен превышать размера формата А4», – передает сообщение организаторов конференции Ura.ru.

Напомним, итоговая пресс-конференция Путина состоится 17 декабря. Планируется, что президент выйдет на видеосвязь из своей резиденции в Ново-Огарево, а представители федеральных и зарубежных СМИ будут работать в зале Центра международной торговли. В то же время журналисты региональных СМИ смогут участвовать в мероприятии, не выезжая за пределы своего федерального округа: для связи с Москвой в каждом округе будут организованы специальные площадки.