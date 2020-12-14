Осудившим россиян за беспорядки 1991 года судьям из Литвы предъявлено обвинение

Следственный комитет России заочно предъявил обвинение судьям из Литвы, которые вынесли приговор более 50 россиянам по факту беспорядков в Вильнюсе в 1991 году, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

В ведомстве отметили, что в марте 2019 судебная коллегия Вильнюсского окружного суда Литвы в составе председателя Айноры Мацявичене, судей Виргинии Пакальните-Тамошюнайте и Артураса Шумскаса вынесла «заведомо неправосудный приговор» в отношении более 50 граждан России. Россиян признали виновными якобы в преступлениях против Литвы и военных преступлениях в ходе массовых беспорядков в Вильнюсе в январе 1991 года, говорится в сообщении на сайте СК.

При этом следствие подчеркивает, что в момент вынесения решения литовским судьям было достоверно известно, что указанные события в Вильнюсе происходили в тот период, когда Литовская ССР не была независимым государством и входила в состав СССР (независимость Литовской Республики была признана лишь в сентябре 1991 года).

«В январских событиях 1991 года в Вильнюсе военнослужащие СССР выполняли свой служебный долг и действовали в соответствии с законодательством СССР в целях обеспечения общественного порядка», – подчеркнули в СК.

«Судьям Мацявичене, Пакальните-Тамошюнайте и Шумскасу заочно предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 305 УК РФ за вынесение заведомо неправосудного приговора суда к лишению свободы граждан России. Следствием приняты необходимые меры к организации международного розыска обвиняемых», – заявила Петренко.

Напомним, уголовное дело в отношении литовских судей было возбуждено в апреле 2019 года.

Судебные заседания по «делу о событиях 13 января» начались в Литве в 2016 году. Местная прокуратура утверждает, что люди, которые вышли на акции протеста и погибли у Вильнюсской телебашни в январе 1991 года, якобы были убиты советскими солдатами, однако никаких доказательств не предоставляет.

В марте 2019 года Вильнюсский окружной суд признал виновными по «делу о событиях 13 января 1991 года» бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова и экс-офицера КГБ Михаила Головатова. При этом на заседание суда не пустили российских представителей СМИ и сотрудников посольства России в Вильнюсе. Россия пообещала ответить на приговор литовского суда по событиям 1991 года.

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