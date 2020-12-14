Познер разъяснил слова про неполноценность россиян

Россияне должны избегать высокомерного отношения к своему народу, при этом не ставить себя выше иностранцев, заявил телеведущий Владимир Познер.

По его словам, у «россиян есть ощущение своего величия». Одновременно с тем у некоторых жителей России проявляется льстивое отношение к Западу, передает ТАСС.

«Ведь в других странах – во Франции, в Америке, в Англии – иностранец и иностранец. Здесь же очередь надо уступить иностранцу – товарищи, пропустите – и так далее. А с другой стороны – «да мы же лучшие». И вот это сочетание я и называю «комплексом неполноценности», который приводит к самым разным проявлениям – к национализму, к шовинизму», – пояснил Познер.

Он отметил, что русские часто говорят: «Вот в прошлом году я отдыхал там-то. Было замечательно, не было ни одного русского». Иностранцы так о своем народе не скажут, добавил Познер. «Почему вы так снисходительно относитесь к своему собственному народу? Я это имею в виду, когда я говорю о «комплексе неполноценности», – уточнил он.

Также телеведущий заявил, что отношения России и США вряд ли наладятся с приходом к власти Джозефа Байдена. «Если говорить про отношения с Россией, они явно не станут лучше», – заметил он.

По мнению Познера, для сближения двух стран «нужна политическая воля руководства и колоссальная востребованность со стороны людей». Ни того, ни другого телеведущий пока не видит. При этом он считает, что вина в охлаждении отношений между странами лежит на Соединенных Штатах.

«До тех пор, пока Соединенные Штаты будут рассматривать Россию просто как страну, которая не пожелала плясать под их дудку, будут вот такие отношения. В принципе, если бы американцы изменили свою политику, я не сомневаюсь, что наша страна – в лице руководства – пошла бы навстречу», – отметил Познер.

Телеведущий отметил, что между Россией и США может случиться еще одна холодная война, «она по сути уже есть». По его словам, уровень недоверия в двух странах друг к другу очень высок, из-за чего возникает опасность реальной войны.

Ранее Познер заявил, что неграмотность, зависть, комплекс неполноценности – основные причины отрицательного отношения многих россиян к демократии. Также он описал феномен нелюбви россиян к себе.