Познер объяснил отрицательное отношение россиян к демократии

Журналист, телеведущий Владимир Познер объяснил, почему, на его взгляд, многие россияне негативно относятся к либерализму и демократии, хотя выступают за демократические права и свободы.

Познеру на его сайте был задан вопрос о том, с чем связано негативное отношение многих россиян к либерализму и демократии: «Что это? Обычная ксенофобия, неприятие чужих и их идеалов? Промывание мозгов? Уязвленная имперская гордость? Считаете ли вы, что идеалы демократии действительно в кризисе, или такие высказывания скорее последствия социальной травмы после потрясений 1990-х?».

Познер ответил, что, на его взгляд, в России «никогда не было демократии – ни в царской, ни в советской», и потому люди «рассуждают о совершенно незнакомом для них предмете».

«Отношение многих в России к таким понятиям, как либерализм и демократия, объясняется целым рядом факторов, в частности неграмотностью – ведь если спросить у этих людей, что такое либерализм, – они не смогут ответить. Точно так же они не смогут объяснить, что такое демократия», – добавил журналист.

При этом «если спросить их, считают ли они, что у всех людей должны быть равные права, что школа и здравоохранение должны быть доступны для всех, что выборы должны быть доступны и прозрачны, что человек должен иметь право высказывать свое мнение без страха, они все ответят, что да, так должно быть», хотя «это и есть демократия».

«В общем, так: неграмотность, зависть, комплекс неполноценности – вот основные, на мой взгляд, причины отрицательного отношения многих россиян к демократии», – заключил Познер.

Ранее Познер описал феномен нелюбви россиян к себе.